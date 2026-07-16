В Национальном парке «Лосиный остров» стартовала инвентаризация лесных культур
Специалисты Национального парка «Лосиный остров» начали плановую оценку лесных участков, где ранее проводилось лесовосстановление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Цель инвентаризации – определить состояние молодых насаждений и при необходимости улучшить их рост.
«Сейчас мы проверяем, как прижились лесные культуры, высаженные в 2021, 2023 и 2025 годах. Общая площадь – более 27 гектаров. В основном это ель, она высажена на всех участках. Часть площадей занята чистыми еловыми культурами, часть имеет в составе саженцы сосны и дуба», –пояснила директор нацпарка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.Мероприятия охватывают культуры первого, третьего и пятого года выращивания. Такие работы проводят каждый год с июля по декабрь.