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В Национальном парке «Лосиный остров» стартовала инвентаризация лесных культур

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Специалисты Национального парка «Лосиный остров» начали плановую оценку лесных участков, где ранее проводилось лесовосстановление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.



Цель инвентаризации – определить состояние молодых насаждений и при необходимости улучшить их рост.

«Сейчас мы проверяем, как прижились лесные культуры, высаженные в 2021, 2023 и 2025 годах. Общая площадь – более 27 гектаров. В основном это ель, она высажена на всех участках. Часть площадей занята чистыми еловыми культурами, часть имеет в составе саженцы сосны и дуба», –пояснила директор нацпарка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.
Мероприятия охватывают культуры первого, третьего и пятого года выращивания. Такие работы проводят каждый год с июля по декабрь.
Лора Луганская

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