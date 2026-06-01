Бесплатно парковаться в Подмосковье могут более тысячи владельцев электромобилей

Свыше тысячи владельцев электромобилей теперь могут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Они получили разрешения через региональный портал госуслуг, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



Разрешения позволяют бесплатно оставлять электромобили на 11 200 машино-местах 276 платных парковок в 38 городских и муниципальных округах.

«Владельцы более 660 мотоциклов тоже включили свои транспортные средства в реестр через портал госуслуг, чтобы бесплатно парковаться. В мае число зарегистрированных мотоциклистов увеличилось на фоне открытия мотосезона», – добавили в МТДИ.
В ведомстве напомнили, что льготные разрешения на региональном портале госуслуг могут оформить и многодетные подмосковные семьи. После получения разрешения можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

Информацию о платных парковках, льготах, а также ответы на популярные вопросы можно найти на сайте подмосковного Минтранса.
Лора Луганская

