Бесплатно парковаться в Подмосковье могут более тысячи владельцев электромобилей
Свыше тысячи владельцев электромобилей теперь могут бесплатно парковаться на платных парковках в Московской области. Они получили разрешения через региональный портал госуслуг, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Разрешения позволяют бесплатно оставлять электромобили на 11 200 машино-местах 276 платных парковок в 38 городских и муниципальных округах.
«Владельцы более 660 мотоциклов тоже включили свои транспортные средства в реестр через портал госуслуг, чтобы бесплатно парковаться. В мае число зарегистрированных мотоциклистов увеличилось на фоне открытия мотосезона», – добавили в МТДИ.В ведомстве напомнили, что льготные разрешения на региональном портале госуслуг могут оформить и многодетные подмосковные семьи. После получения разрешения можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.
Информацию о платных парковках, льготах, а также ответы на популярные вопросы можно найти на сайте подмосковного Минтранса.