В Подмосковье за неделю выявили около 240 нарушений правил парковки во дворах
239 случаев нарушения правил парковки во дворах выявили в Московской области за неделю. Автовладельцам выписали штрафы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушителей помогают неравнодушные местные жители с помощью приложения «Народный инспектор».
«Чаще всего фиксировались случаи парковки на газонах — 214. Информацию о машинах, мешающих работе мусоровозов, прислали 23 раза, а в двух случаях автомобили припарковали на спортивной и детской площадках», — говорится в сообщении.Для того, чтобы призвать нарушителя к ответу, нужно сфотографировать автомобиль так, чтобы был виден его номер, и отправить фотографию с описанием проблемы через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел». Штраф для нерадивых автовладельцев составляет от пяти до 30 тысяч рублей.