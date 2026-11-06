В Подмосковье ребёнку впервые сделали миниинвазивную операцию на клапане сердца

06 ноября 2026, 16:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Детские кардиохирурги впервые в Подмосковье восстановили работу клапана сердца пациентки через небольшой надрез. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля поступила девочка-подросток с врождённым пороком сердца – недостаточностью митрального клапана. При такой патологии створки не смыкаются плотно, и кровь возвращается обратно в предсердие.



Диагноз юной пациентке поставили ещё в дошкольном возрасте. Со временем порок прогрессировал, стало ухудшаться качество жизни. В итоге в Детском центре девочке провели сложную операцию по миниинвазивной методике вместе с врачами из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

«Вмешательство проводили через небольшой разрез под молочной железой. Это так называемая передняя торакотомия. Мы реконструировали створки клапана, устранили избыточность тканей и установили опорное кольцо для правильного смыкания. Операция прошла успешно. Разрез после такого вмешательства почти незаметен по сравнению с классическим вмешательством», – рассказал главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.