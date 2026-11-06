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X Съезд терапевтов Московской области соберёт более 6000 медиков

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

10 и 11 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского состоится X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Он пройдёт под названием «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития».



Очно в форуме примут участие около 1000 человек, по видеоконференцсвязи – ещё порядка 5000 медиков. Это терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, молодые учёные, ординаторы, аспиранты и многие другие.

Юбилейный съезд посвятят памяти выдающегося учёного и врача Николая Палеева, который внёс значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы.

К работе форума подключатся не только подмосковные медики, но и представители других регионов, а также 10 зарубежных стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и других.

Научная программа будет посвящена развитию терапевтической службы, внедрению инноваций в клиническую практику. Особый акцент сделают на междисциплинарном подходе.

На съезде также будут работать 28 научных секций и тематических блоков. Для участников организуют мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Медработники обсудят вакцинопрофилактику, инновационные подходы в неврологии, стоматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и репродуктологии, обменяются опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поговорят, как избежать профессионального выгорания.

Важными темами станут также внедрение цифровых инноваций в здравоохранении и современные подходы к реабилитации пациентов.

Для участия в X региональном съезде онлайн нужно зарегистрироваться на сайте.

Мероприятие пройдёт по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Лора Луганская

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