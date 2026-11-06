X Съезд терапевтов Московской области соберёт более 6000 медиков

06 ноября 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

10 и 11 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского состоится X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Он пройдёт под названием «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития».