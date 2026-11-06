В деревне Глухово запустили новую поликлинику для 10 000 жителей
В деревне Глухово городского округа Красногорск открыли новую поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Поликлиника вошла в состав Красногорской клинической больницы, она будет обслуживать взрослых и детей.
«Мы уделяем особое внимание развитию первичного звена здравоохранения Подмосковья. Наша задача – сделать так, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, в современных и комфортных условиях. Сегодня начала работать новая поликлиника в деревне Глухово. Теперь медицинская помощь станет доступнее для 10 000 жителей, в том числе 3000 детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Помощь в новой поликлинике будут получать жители деревень Глухово, Поздняково, Михалково, села Николо-Урюпино, посёлков Ильинское-Усово и Инженерный-1. Сейчас там уже принимают терапевт, педиатр и врачи неотложной помощи. Пациентам доступны вакцинация, забор крови и электрокардиография. Позже начнут работу кабинеты узкопрофильных специалистов.
«Новое учреждение станет важным центром притяжения для жителей близлежащих населённых пунктов и поможет ещё эффективнее решать задачи по укреплению здоровья населения», – сказал главврач Красногорской клинической больницы Бутай Бутаев.Поликлиника расположена по адресу: городской округ Красногорск, деревня Глухово, улица Романовская, дом 3. Записаться на приём к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».