В деревне Глухово запустили новую поликлинику для 10 000 жителей

06 ноября 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Глухово городского округа Красногорск открыли новую поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Поликлиника вошла в состав Красногорской клинической больницы, она будет обслуживать взрослых и детей.

«Мы уделяем особое внимание развитию первичного звена здравоохранения Подмосковья. Наша задача – сделать так, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, в современных и комфортных условиях. Сегодня начала работать новая поликлиника в деревне Глухово. Теперь медицинская помощь станет доступнее для 10 000 жителей, в том числе 3000 детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Новое учреждение станет важным центром притяжения для жителей близлежащих населённых пунктов и поможет ещё эффективнее решать задачи по укреплению здоровья населения», – сказал главврач Красногорской клинической больницы Бутай Бутаев.