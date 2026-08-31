Бесплатное питание и зачисление в детсады: как в Подмосковье поддерживают семьи контрактников
В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и членов их семей действует 75 мер социальной поддержки. При этом 32 из них предоставляются непосредственно на региональном уровне.
Система поддержки включает федеральные выплаты, единовременные пособия и дополнительные льготы, установленные Московской областью. Отдельные возможности предусмотрены и для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы: они могут оформить гражданство России в упрощенном порядке.
Особое внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Для них предусмотрено бесплатное получение социальных услуг, а также лечение и восстановление в трех специализированных реабилитационных центрах, работающих в Московской области.
Меры поддержки распространяются и на родственников военнослужащих. Членам семей помогают с трудоустройством, а детям предоставляют бесплатное питание в образовательных учреждениях и возможность первоочередного зачисления в детские сады. Кроме того, для членов семей военнослужащих предусмотрены льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
Отдельный блок поддержки связан с денежным довольствием военнослужащих. Его размер зависит от занимаемой должности. Для представителей рядового состава ежемесячные выплаты начинаются от 204 тыс. рублей, для сержантов — от 232 тыс. рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тыс. рублей.
Помимо ежемесячного денежного довольствия, военнослужащие могут получать премиальные выплаты и другие виды поощрения за выполнение боевых задач.
Полный перечень действующих мер социальной поддержки опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Ознакомиться с доступными льготами можно также с помощью специального навигатора на региональном портале государственных услуг.
Дополнительную информацию об условиях заключения контракта и предусмотренных мерах поддержки можно получить на специализированном портале контракт.мо. Консультации также предоставляются по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
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