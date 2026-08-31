Бесплатное питание и зачисление в детсады: как в Подмосковье поддерживают семьи контрактников

31 августа 2026, 11:55

Семьям контрактников предоставляют льготы в Московской области

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и членов их семей действует 75 мер социальной поддержки. При этом 32 из них предоставляются непосредственно на региональном уровне.