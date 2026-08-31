По программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье создали более 2800 рабочих мест

31 августа 2026, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Свыше 2 800 рабочих мест создали на предприятиях, открытых в Московской области благодаря льготной программе «Земля за 1 рубль». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Программа действует в регионе с 2022 года. Согласно её правилам, инвестор импортозамещающего предприятия получает участок в аренду за символическую сумму. Если бизнес-план реализуется, через три года землю можно выкупить за 7,5-15% от его кадастровой стоимости.





«Эта мера поддержки бизнеса стала в регионе одной из самых востребованных. За время её действия 244 инвестора получили 293 земельных участка. В результате созданы более 2 800 новых рабочих мест», — сказал Брынцалов.