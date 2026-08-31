Квест по объектам народной программы единороссов собрал в Балашихе более 400 человек

31 августа 2026, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашихе впервые провели квест по спортивному ориентированию по объектам народной программы единороссов. В нём участвовали более 400 человек, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.





Масштабный квест по спортивному ориентированию «Город пЕРемен» прошёл в Пестовском парке. Оттуда любители активного отдыха отправились на поиски контрольных точек и ключевых объектов, построенных в городе за последние пять лет, в том числе по народной программе «Единой России».

«В народную программу партии в 2021 году вошло более 780 000 инициатив жителей Подмосковья. Свыше 70 000 из них поступило от жителей Балашихи. В городе и в регионе в целом многое изменилось – благоустраивались территории и общественные пространства, появлялись новые социальные объекты. Увидеть эти преобразования можно во время увлекательного квеста по ключевым точкам города», – сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.



В. Шапкин (Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха)

«Весной мы запустили проект «Город пЕРемен». Это большой интерактивный квест по объектам народной программы. Всё лето горожане проходили его, а потом спортсмены предложили провести похожее мероприятие в формате спортивного ориентирования. И уже через месяц мы проводим его в Балашихе. Проект призван показать, как изменился город за последние годы. Балашиха прекрасна для спорта, жизни, работы, она расцветает и развивается, и наши спортсмены смогли в этом убедиться», – отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

«Квест очень понравился. В городе есть что посмотреть – один из самых красивых в стране муралов, благоустроенные парки. Конечно, есть куда расти. Например, не хватает велосипедных дорожек. Мы любим наш город и рады, что победили», – поделился впечатлениями Андрей Хрей.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

«Бежать было тяжеловато, но интересно. Видно, что многое в городе меняется к лучшему. Мне очень понравилась одна из точек – стадион «Орион», красивый и современный спортивный объект. Ещё приятно, что в Пестовском парке появилось много новых локаций: волейбольная площадка, футбольное поле, велодорожки. Можно арендовать велосипед и покататься, подышать воздухом», – отметил Фокин.