В четырёх МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронам

31 августа 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Консультации по вопросам, касающимся похорон и погребения, проведут в сентябре специалисты Центра мемориальных услуг в четырёх подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Консультанты расскажут, какие документы нужны для оформления пособия на погребение, как получить разрешение на установку надгробия и пр.





«1 сентября сотрудники Центра мемориальных услуг будут работать в МФЦ в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа по адресу: Художественный проезд, дом №6, 3 сентября — в Кубинке (Наро-Фоминское шоссе, дом №23А), 8 сентября — в Королёве (микрорайон Первомайский, Советская улица, дом №42), а 10 сентября — в Люберцах (Октябрьский проспект, дом №18, корпус 3)», — говорится в сообщении.