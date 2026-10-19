Бесплатное профобучение прошли более 2100 жителей Подмосковья
Свыше 2 100 жителей Московской области бесплатно прошли профессиональное переобучение с начала текущего года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Желающие могут повысить квалификацию или получить новую профессию.
«Самыми популярными у жителей Подмосковья стали такие специальности, как программист, системный аналитик, специалист по безопасности в информационных системах, специалист по работе с искусственным интеллектом и специалист по информационным системам», — сказал Брынцалов.Всего обучение ведётся по 213 профессиям. Из них 27 доступны только участникам специальной военной операции. В частности, только они могут пройти бесплатные бухгалтерские курсы, научиться разработке мультимедийных приложений или веб-разработке.