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Бесплатное профобучение прошли более 2100 жителей Подмосковья

оригинал Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Свыше 2 100 жителей Московской области бесплатно прошли профессиональное переобучение с начала текущего года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Желающие могут повысить квалификацию или получить новую профессию.

«Самыми популярными у жителей Подмосковья стали такие специальности, как программист, системный аналитик, специалист по безопасности в информационных системах, специалист по работе с искусственным интеллектом и специалист по информационным системам», — сказал Брынцалов.
Всего обучение ведётся по 213 профессиям. Из них 27 доступны только участникам специальной военной операции. В частности, только они могут пройти бесплатные бухгалтерские курсы, научиться разработке мультимедийных приложений или веб-разработке.
Лев Каштанов

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