Власти Пушкинского округа отчитались по итогам работ за третий квартал
Итоги третьего квартала текущего года подвело руководство Пушкинского городского округа на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Работы проводилась по нескольким направлениям. В частности, в Пушкинском благоустроили 14 дворов и набережную реки Учи в Ивантеевке, установили 17 новых детских площадок, завершили реконструкцию мемориала «Не вернувшимся с войны» и обновили 12 дорог.
«В округе также капитально отремонтировали амбулаторию №7, Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, четыре школы и детсад «Ручеёк», открыли Школу креативных индустрий и ангиографическое отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова», — говорится в сообщении.Кроме того, в Пушкинского постоянно ведётся сбор помощи для бойцов СВО и жителей новых и приграничных российских областей. С начала спецоперации из округа отправили уже свыше двух тысяч тонн гуманитарных грузов.