Власти Пушкинского округа отчитались по итогам работ за третий квартал

19 октября 2026, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Итоги третьего квартала текущего года подвело руководство Пушкинского городского округа на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Работы проводилась по нескольким направлениям. В частности, в Пушкинском благоустроили 14 дворов и набережную реки Учи в Ивантеевке, установили 17 новых детских площадок, завершили реконструкцию мемориала «Не вернувшимся с войны» и обновили 12 дорог.





«В округе также капитально отремонтировали амбулаторию №7, Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, четыре школы и детсад «Ручеёк», открыли Школу креативных индустрий и ангиографическое отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова», — говорится в сообщении.