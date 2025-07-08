Подмосковные перевозчики уже раздали пассажирам около 1 тыс. бутылок воды
Перевозчики общественного транспорта на фоне жары в Московской области раздают пассажирам прохладную воду, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Цель – обеспечить комфорт жителей и гостей Подмосковья на остановках, автовокзалах и автостанциях.
«Пассажиры Мострансавто уже получили 1 тыс. бутылок с водой. Их будут раздавать, пока стоит экстремально жаркая погода. Всего планируется раздать около 6 тыс. бутылок», – отметили в ведомстве.Бутилированную воду раздают в часы пик. Все мобильные пункты организованы так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из автобусов.