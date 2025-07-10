В Подмосковье капитально отремонтируют 14 мостов, путепроводов и переходов
Капитальный ремонт 14 искусственных сооружений проведут в текущем году на региональных дорогах в девяти округах Московской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Информацию об этом пресс-служба подмосковного Минтранса разместила в соцсетях ведомства.
В список объектов для капитального ремонта вошли путепроводы. мосты, а также надземные и подземные пешеходные переходы.
«На 14 искусственных сооружений в ходе капремонта обновят мостовое полотно, пролётные строения, заменят системы водоотвода ограждения. Кроме того, в регионе завершены планово-предупредительные работы на около 200 искусственных сооружениях, на 30 объектах работы продолжаются», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Он добавил, что на объектах капитального ремонта работают 139 человек, используется 20 единиц техники.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области регулярно публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО» актуальную информацию по ремонту трасс, строительству новых дорог, работе общественного транспорта, а также предупреждения о погодных условиях в регионе и рекомендации по безопасному вождению.