Бесплатную проверку на рак кишечника прошли более 177 тысяч жителей Подмосковья

30 апреля 2026, 12:05

Бесплатный онкоскрининг нижних отделов желудочно-кишечного тракта прошли в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака более 117 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Проект запустили в прошлом году. Для проверки пациенту нужно сдать анализ кала на скрытую кровь.





«За время работы проекта обследование прошли свыше 117 тысяч жителей региона. Злокачественные новообразования выявили у 364 человек, при этом у 65% из них — на ранней стадии. Все пациенты уже получают лечение», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.