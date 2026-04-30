В Звенигороде начался снос аварийного трёхэтажного дома на 36 квартир

30 апреля 2026, 11:57

Трёхэтажный кирпичный дом с 36 квартирами, расположенный в городе Звенигород Одинцовского округа по адресу: Нахабинское шоссе, 9, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 63 года назад, его общая площадь составляет более полутора тысяч квадратных метров.





«Проверка показала высокую степень морального и физического износа конструктивных элементов, поэтому здание внесли в список на ликвидацию. В прошлом году жильцов оттуда расселили, а сейчас проводится его демонтаж», — говорится в сообщении.