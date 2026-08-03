«Без фильтров»: Руководство Пушкинского провело прямой диалог с энергетиками
На производственной базе «Пушкинской электросети» прошла открытая встреча руководства городского округа Пушкинский с коллективом предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии участвовали глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, руководители управляющих компаний и представители ресурсноснабжающих организаций.
«В режиме открытого диалога сотрудники поднимали темы, которые напрямую влияют на качество их жизни и работу. Главными стали вопросы здравоохранения и образования, темы благоустройства и ЖКХ. По итогам встречи был сформирован перечень поручений», – рассказали в администрации.
Как отметил Красноцветов, такие мероприятия позволяют «без фильтров» услышать тех, кто обеспечивает свет в домах горожан, оперативно отреагировать на проблемы и взять в работу конкретные предложения. Это помогает делать округ более комфортным и безопасным местом для жизни.