В Пушкине приступили к модернизации ВЗУ №15

30 июля 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Модернизация водозаборного узла №15 началась в городе Пушкино. Объект расположен рядом со станцией Заветы Ильича. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





За обновление объекта взялся застройщик жилого комплекса «Пушкино Град». Теперь качественную воду получат и новосёлы ЖК, и остальные жители района.





«В настоящее время на площадке завершается бурение скважины. Затем начнётся прокачка, чтобы подтвердить расчётный объём. Новая производительность станции составит шесть с половиной тысяч кубометров воды в сутки: в три раза больше, чем нужно для будущего жилого квартала. Избыток пойдёт на остальные дома», — говорится в сообщении.