В Пушкине приступили к модернизации ВЗУ №15
Модернизация водозаборного узла №15 началась в городе Пушкино. Объект расположен рядом со станцией Заветы Ильича. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
За обновление объекта взялся застройщик жилого комплекса «Пушкино Град». Теперь качественную воду получат и новосёлы ЖК, и остальные жители района.
«В настоящее время на площадке завершается бурение скважины. Затем начнётся прокачка, чтобы подтвердить расчётный объём. Новая производительность станции составит шесть с половиной тысяч кубометров воды в сутки: в три раза больше, чем нужно для будущего жилого квартала. Избыток пойдёт на остальные дома», — говорится в сообщении.Модернизацию будут проводить в два этапа. Первый завершат к ноябрю текущего года: чистую воду получит часть потребителей. А полный запуск ВЗУ намечен на третий квартал 2027 года.