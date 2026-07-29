В пушкинском ЖК «Публицист» приступили к строительству школы на 1650 мест
Школу, рассчитанную на 1 650 учеников, начали строить в жилом комплексе «Публицист» в городе Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание возводят по индивидуальному проекту. Оно будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 25 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, несколько спортзалов, библиотеку с медиатекой, столовую и медпункт.
Школу девелопер возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.«Для младшеклассников предусматривается отдельный вход и свой гардероб», — отмечается в сообщении.
Всего по проекту в ЖК «Публицист» входят 20 многоквартирных домов, две школы, пять детских садов, ФОК и поликлиника.