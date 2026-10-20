Без опечаток и рутины: нейросеть помогает оформлять документы в МФЦ Подмосковья

20 октября 2026, 10:26

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В офисах МФЦ Московской области внедрили ИИ-сервис для оформления популярных государственных услуг. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что технология избавила сотрудников от ручного переноса сведений из личных документов и помогает снизить число опечаток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.







Сервис используют при выдаче внутреннего паспорта, загранпаспорта сроком на пять лет, оформлении СНИЛС и подтверждении гражданства детей младше 14 лет. Оператор сканирует паспорт или свидетельство заявителя в рабочей системе. Нейросеть распознает тип документа и переносит сведения в электронную форму: ФИО, серию, номер и другие нужные данные. Затем специалист проверяет результат и направляет заявление в профильное ведомство.



Сеть «Мои Документы» в регионе насчитывает 212 центров. В них оборудовали почти 900 цифровых рабочих мест, где консультанты помогают жителям подавать заявления через интернет.