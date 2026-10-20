Детский сад на 260 мест возводят в «Одинцовских кварталах»

20 октября 2026, 09:42

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ГК «Вектор» продолжает строительство детского сада на 260 воспитанников в жилом комплексе «Одинцовские кварталы» в Одинцовском городском округе. Рабочие закончили бетонировать плиту перекрытия третьего этажа и приступили к гидроизоляции подвального уровня. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Учреждение примет малышей ясельного возраста и будущих первоклассников из подготовительных групп. Внутри оборудуют игровые помещения, физкультурные залы, кабинет музыки, медицинский блок и комнаты для отдыха.



На прилегающей территории создадут площадки для игр с учетом возраста детей. Детсад войдет в образовательный кластер «Эврика». Проект предусматривает школу на 1100 учеников, стадион для круглогодичных занятий и пространства для спорта и детских игр.



Жилой комплекс находится рядом со станцией «Лесной городок». Внутреннюю территорию закрыли для посторонних, установили видеокамеры и обустроили бесплатные парковочные места. Рядом расположены лес, пруды и зоны для прогулок.