Без переплат: Жителям Подмосковья объяснили выгоду установки приборов учёта
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснили, зачем нужны счётчики воды. Там также рассказали, как они помогают оптимизировать семейный бюджет.
С декабря прошлого года в России действует обновлённый порядок расчёта за холодное и горячее водоснабжение. Если в квартире нет прибора учёта или срок его поверки истёк, к нормативу применяется повышающий коэффициент три вместо полутора. Цель – сбережение и точный учёт ресурсов.
«Счётчик воды – не формальность, а инструмент справедливого учёта. Без него сумма в квитанции рассчитывается по нормативу, умноженному на три. Переплата для семьи из двух человек может составить несколько тысяч рублей в год. При наличии прибора жители платят только за фактически потреблённый объём», – пояснили в пресс-службе ведомства.Там отметили, что при выборе прибора важно учитывать три основных параметра. Первый – это тип воды. Счётчики для холодной и горячей воды конструктивно отличаются.
Второй – диаметр подключения. В большинстве квартир используется условный проход 15 миллиметров, реже – 20 миллиметров.
Третий параметр – документация и комплектация: паспорт с отметкой о заводской поверке, совпадение номера в паспорте и на корпусе, целостность корпуса, наличие заводской пломбы. Без действующей поверки прибор к учёту не примут.
В Минчистоты добавили, что закон не запрещает самостоятельный монтаж приборов учёта, однако лучше обратиться к специалистам. Ошибки при монтаже могут привести к протечкам.