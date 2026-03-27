Без переплат: Жителям Подмосковья объяснили выгоду установки приборов учёта

27 марта 2026, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснили, зачем нужны счётчики воды. Там также рассказали, как они помогают оптимизировать семейный бюджет.





С декабря прошлого года в России действует обновлённый порядок расчёта за холодное и горячее водоснабжение. Если в квартире нет прибора учёта или срок его поверки истёк, к нормативу применяется повышающий коэффициент три вместо полутора. Цель – сбережение и точный учёт ресурсов.

«Счётчик воды – не формальность, а инструмент справедливого учёта. Без него сумма в квитанции рассчитывается по нормативу, умноженному на три. Переплата для семьи из двух человек может составить несколько тысяч рублей в год. При наличии прибора жители платят только за фактически потреблённый объём», – пояснили в пресс-службе ведомства.