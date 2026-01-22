Жителям Подмосковья напомнили, как распознать неисправный счётчик и что делать
Счётчики воды и других коммунальных ресурсов позволяют жителям Подмосковья платить только за фактически потреблённые услуги. Однако приборы учёта со временем изнашиваются и могут выйти из строя. В этом случае важно вовремя заметить проблему и правильно действовать. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.
Обратить внимание стоит, если:
- счётчик не отображает показания — не работает дисплей, не видны цифры, не вращается циферблат;
- повредили или сорвали контрольную пломбу либо знак поверки;
- на корпусе есть трещины, сколы, следы влаги или огня;
- показания расхода содержат ошибку выше допустимой нормы — например, погрешность превышает 5%;
- истёк межповерочный интервал (для водосчётчиков он обычно составляет от 4 до 6 лет).
- сообщить о проблеме в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию;
- передать последние показания счётчика на момент обнаружения неисправности;
- зафиксировать номер заявки, который назовёт диспетчер;
- подождать специалиста для осмотра и составления акта;
- заменить счётчик на новый или отправить его на поверку, если срок истёк, но повреждений нет.
Регулярная проверка состояния приборов учёта помогает избежать переплат и конфликтов с управляющими организациями. Внимательность к счётчикам — простой способ платить только за то, что действительно используете.