Жителям Подмосковья напомнили, как распознать неисправный счётчик и что делать

22 января 2026, 15:09

оригинал Фото: iStock/Bet_Noire

Счётчики воды и других коммунальных ресурсов позволяют жителям Подмосковья платить только за фактически потреблённые услуги. Однако приборы учёта со временем изнашиваются и могут выйти из строя. В этом случае важно вовремя заметить проблему и правильно действовать. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.





Обратить внимание стоит, если:

счётчик не отображает показания — не работает дисплей, не видны цифры, не вращается циферблат;

повредили или сорвали контрольную пломбу либо знак поверки;

на корпусе есть трещины, сколы, следы влаги или огня;

показания расхода содержат ошибку выше допустимой нормы — например, погрешность превышает 5%;

истёк межповерочный интервал (для водосчётчиков он обычно составляет от 4 до 6 лет).

Фото: Медиасток.РФ