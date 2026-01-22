Достижения.рф

Жителям Подмосковья напомнили, как распознать неисправный счётчик и что делать

оригинал Фото: iStock/Bet_Noire

Счётчики воды и других коммунальных ресурсов позволяют жителям Подмосковья платить только за фактически потреблённые услуги. Однако приборы учёта со временем изнашиваются и могут выйти из строя. В этом случае важно вовремя заметить проблему и правильно действовать. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.



Обратить внимание стоит, если:

  • счётчик не отображает показания — не работает дисплей, не видны цифры, не вращается циферблат;
  • повредили или сорвали контрольную пломбу либо знак поверки;
  • на корпусе есть трещины, сколы, следы влаги или огня;
  • показания расхода содержат ошибку выше допустимой нормы — например, погрешность превышает 5%;
  • истёк межповерочный интервал (для водосчётчиков он обычно составляет от 4 до 6 лет).
Фото: Медиасток.РФ
Если вы заметили один или несколько признаков, необходимо:
  • сообщить о проблеме в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию;
  • передать последние показания счётчика на момент обнаружения неисправности;
  • зафиксировать номер заявки, который назовёт диспетчер;
  • подождать специалиста для осмотра и составления акта;
  • заменить счётчик на новый или отправить его на поверку, если срок истёк, но повреждений нет.
Если в течение 30 дней счётчик не заменить и не проверить, начисления начнут считать по среднемесячному потреблению. Затем расчёт перейдёт на норматив, что обычно увеличивает сумму в квитанциях.

Регулярная проверка состояния приборов учёта помогает избежать переплат и конфликтов с управляющими организациями. Внимательность к счётчикам — простой способ платить только за то, что действительно используете.
Ирина Паршина

