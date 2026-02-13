В Подмосковье за год подали более 2 тыс. онлайн-заявок на проверку газосчётчиков

13 февраля 2026, 09:55

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Свыше двух тысяч заявок на проведение проверки газовых счётчиков подали жители Московской области через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Газоснабжение». Кроме того, на неё ведёт ссылка с главной страницы портала в блоке «Полезная информация».





«Для подачи заявки надо пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и выбрать дату проведения проверки», — говорится в сообщении.