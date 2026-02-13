В Подмосковье за год подали более 2 тыс. онлайн-заявок на проверку газосчётчиков
Свыше двух тысяч заявок на проведение проверки газовых счётчиков подали жители Московской области через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Газоснабжение». Кроме того, на неё ведёт ссылка с главной страницы портала в блоке «Полезная информация».
«Для подачи заявки надо пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и выбрать дату проведения проверки», — говорится в сообщении.Срок обработки заявки составляет пять рабочих дней. Затем заявителю позвонят и уточнят день и время приезда специалиста газовой службы. Акт о выполнении работ поступит в личный кабинет.