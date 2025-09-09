Безработным Подмосковья предложили пройти бесплатное очное обучение
Бесплатно обучиться новым профессиям на очных курсах смогут безработные жители Московской области по направлению от Кадрового центра Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Очные программы обучения стартуют с 17 сентября по 30 октября. Желающие смогут обучиться на повара, оператора котельной, мастера маникюра, швею, парикмахера и флориста. Занятия организуют в образовательных центрах в Подольске и в Москве. При этом потраченные на проезд деньги можно будет вернуть.
«Для возврата денег на проезд нужно заполнить заявление, маршрутный лист, приложить чеки и выписку с карты, которой оплачивался проезд, и оставить реквизиты счета, на который должны поступить средства», — рассказала начальник отдела организации обучения Кадрового центра Подмосковья Елена Горелова.В министерстве добавили, что безработным жителям Московской области, а также женщинам в декрете доступны и дистанционные формы профессионального переобучения. Подробная информация об этом размещена на сайте Кадрового центра Подмосковья и на портале «Работа в России».