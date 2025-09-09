Подмосковье закупило 14 мобильных медицинских комплексов
Четырнадцать новых мобильных медицинских комплексов получили больницы Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Передвижные комплексы оснащены маммографами и флюорографами.
«Мобильные комплексы позволяют повысить доступность медицинской помощи для жителей отдалённых территорий региона. На закупку 14 мобильных комплексов было выделено 368,5 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Расписание выездов мобильных комплексов публикуется на сайтах больниц, а также в их официальных соцсетях. Для того, чтобы пройти обследование в таком комплексе, предварительная запись не нужна. Достаточно взять с собой на приём паспорт и полис ОМС.