«Приведи друга»: 345 врачей и медсестер нашли работу в подмосковных больницах
Почти 345 медицинских работников трудоустроились в больницы Подмосковья благодаря программе «Приведи друга». За время действия инициативы, стартовавшей в 2022 году, в медучреждения региона пришли работать около 1600 специалистов, рассказали в Минздраве Московской области.
Как работает программа? Супруги и друзья действующих медработников могут получить премию за привлечение новых специалистов в больницы. Размер вознаграждения варьируется от 28 до 128 тысяч рублей и зависит от квалификации и опыта приглашенного сотрудника.
Выплата происходит в два этапа:
Первая половина суммы — при трудоустройстве;
Вторая половина — после трех месяцев работы.
Особой популярностью программа пользуется среди медсестер, фельдшеров, терапевтов и акушеров-гинекологов. Приглашенный специалист должен работать на полной ставке и не быть трудоустроенным в других подмосковных госучреждениях последние полгода.
В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медиков:
Социальная ипотека;
«Земский доктор»;
«Земский фельдшер»;
«Земля врачам».
Подробную информацию о всех мерах поддержки можно найти на официальном сайте.
