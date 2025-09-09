«Приведи друга»: 345 врачей и медсестер нашли работу в подмосковных больницах

09 сентября 2025, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Почти 345 медицинских работников трудоустроились в больницы Подмосковья благодаря программе «Приведи друга». За время действия инициативы, стартовавшей в 2022 году, в медучреждения региона пришли работать около 1600 специалистов, рассказали в Минздраве Московской области.