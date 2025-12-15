Биатлонисты из Подмосковья взяли три медали на втором этапе Кубка России
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на втором этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ксения Резцова.
«Подмосковная спортсменка стала лучшей в дисциплине «масс-старт на 12 километров среди женщин». Серебро выиграла биатлонистка из Новосибирской области, а бронзовую медаль — спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.Серебряную награду Подмосковью принёс Саид Каримулла Халили в мужском спринте на десять километров. На его счету также бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.
Второй этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026 проходил в Тюмени с 11 по 14 декабря.