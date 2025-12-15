Рыбус пожелал «Локомотиву» золото РПЛ и назвал главных конкурентов
Бывший защитник «Локомотива» Мацей Рыбус выразил надежду, что московский клуб сможет вновь стать чемпионом России. Он оценил игру команды Михаила Галактионова, отметил прогресс молодых игроков и обозначил основных соперников в борьбе за титул.
Рыбус заявил, что допускает победу команды в нынешнем розыгрыше РПЛ. По его словам, клуб стабильно демонстрирует качественный футбол и сохраняет узнаваемый стиль. Польский футболист подчеркнул, что испытывает особые чувства к «железнодорожникам» и хотел бы увидеть их на вершине турнирной таблицы.
В беседе с Metaratings.ru Рыбус отметил полузащитника Алексея Батракова. Он назвал игрока перспективным и подчеркнул, что у того есть все шансы вырасти в настоящую звезду, если развитие не остановится на достигнутом уровне.
Говоря о борьбе за чемпионство, экс-защитник выделил «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. По его мнению, плотность в таблице делает сезон непредсказуемым, а шансы на золото сохраняют сразу несколько команд.
После 18 туров «Локомотив» занимает третье место, набрав 37 очков. Выше располагаются «Краснодар» и «Зенит». В прошлом сезоне московский клуб завершил чемпионат на шестой позиции. Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 по 2021 год и выиграл с командой четыре трофея, что числе и чемпионство РПЛ.
