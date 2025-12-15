Рыбус пожелал «Локомотиву» золото РПЛ и назвал главных конкурентов

15 декабря 2025, 15:40

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший защитник «Локомотива» Мацей Рыбус выразил надежду, что московский клуб сможет вновь стать чемпионом России. Он оценил игру команды Михаила Галактионова, отметил прогресс молодых игроков и обозначил основных соперников в борьбе за титул.