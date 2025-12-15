Достижения.рф

Сменивший гражданство шахматист Федосеев потерял звание мастера спорта России

Фото: istockphoto/Pedro Merino Higueras

Шахматиста Владимира Федосеева, ранее сменившего спортивное гражданство и начавшего выступать за Словению, лишили российских званий гроссмейстера и мастера спорта.



Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте Минспорта РФ. В нем отмечается, что соответствующий приказ подписал министр Михаил Дегтярев.

Федосеев получил звание мастера спорта России в 2012 году, а в 2014-м стал гроссмейстером. С июля 2023 года он официально представляет Словению на международных турнирах.

Ранее также сообщалось, что Генассамблея FIDE рассмотрела вопрос о возможном смягчении санкций в отношении российских спортсменов и провела по этой теме два голосования.

Никита Кротов

