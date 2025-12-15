Журналист L'Equipe высказался о последних матчах Сафонова
Журналист L’Equipe Жан‑Филип Леклер оценил последние выступления российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и порассуждал о его перспективах стать первым номером в парижском клубе.
По словам Леклера в интервью Metaratings.ru, три недавних матча спортсмена произвели хорошее впечатление на руководство и болельщиков, однако это не гарантирует ему статус основного голкипера после возвращения Луки Шевалье, который восстанавливается от травмы.
Отмечается, что тренер Луис Энрике изначально рассчитывал на Шевалье в стартовом составе, высоко оценивая его качества — в частности, тактическую дисциплину и уверенную игру ногами.
Журналист добавил, что наставник готов дать Шевалье время на адаптацию и закрепление в команде, учитывая его молодость. Поэтому, по мнению Леклера, если Сафонов всё же станет первым номером, это будет неожиданностью для большинства.
В текущем сезоне футболист провёл за «ПСЖ» три матча, дважды отыграв «на ноль». Всего в активе 26‑летнего россиянина 19 встреч за парижан и 15 пропущенных мячей.
