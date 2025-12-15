Журналист L'Equipe высказался о последних матчах Сафонова

15 декабря 2025, 16:10

Жан-Филип Леклер: руководство «ПСЖ» очень рады последним матчам Сафонова

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Журналист L’Equipe Жан‑Филип Леклер оценил последние выступления российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и порассуждал о его перспективах стать первым номером в парижском клубе.