Биатлонисты из Подмосковья завоевали еще две медали на чемпионате России

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные биатлонисты завоевали золото и серебро в предпоследний день чемпионата России. Об этом сообщила пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.







Саид Каримулла Халили опередил соперников в мужском масс-старте на 15 километров. Он преодолел дистанцию с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах за 38 минут 36,5 секунды. Это четвертое золото для спортсмена в чемпионате.



В женской эстафете 4х6 километров Анастасия Халили, Кристина Резцова, Анастасия Зырянова и Полина Шевнина завоевали серебро. Первое место заняла команда из Свердловской области, а третье — спортсменки из Красноярского края.



Ранее представители Подмосковья завоевали семь медалей, включая золото в смешанной эстафете. За шесть дней соревнований в их копилке оказалось девять наград: пять золотых, три серебряных и одна бронзовая. Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени с 14 по 22 марта.