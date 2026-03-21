В Дмитровском округе торжественно вручили первые паспорта 28 подросткам
В филиале на ДЗФС Центрального Дворца культуры «Созвездие» прошла традиционная церемония вручения паспортов гражданина РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.
Главный документ страны вручили 14 девушкам и 14 юношам, которым недавно исполнилось 14 лет. Церемонию провел глава муниципалитета Михаил Шувалов. Он зачитал подросткам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а затем обратился к ним с наставлениями.
«Вам выпала честь жить в великой стране с богатейшим культурным и национальным наследием. Нас всех объединяет одно чувство — принадлежность к России. От всей души желаю вам всегда беречь в сердце гордость за свое Отечество, черпать силы в искренней любви к Родине и с честью нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Идите по жизни уверенно, с высоко поднятой головой!» — сказал Шувалов.Каждый участник получил паспорт из рук главы округа, мероприятие завершилось совместным фотографированием на память. Любой местный житель может выбрать такой формат получения первого паспорта для ребенка. Для этого, подавая документы в МФЦ, нужно сообщить специалисту о желании участвовать в торжественной церемонии.