В Дмитровском округе торжественно вручили первые паспорта 28 подросткам

21 марта 2026, 14:05

Фото: администрация Дмитровского муниципального округа.

В филиале на ДЗФС Центрального Дворца культуры «Созвездие» прошла традиционная церемония вручения паспортов гражданина РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.





Главный документ страны вручили 14 девушкам и 14 юношам, которым недавно исполнилось 14 лет. Церемонию провел глава муниципалитета Михаил Шувалов. Он зачитал подросткам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а затем обратился к ним с наставлениями.

«Вам выпала честь жить в великой стране с богатейшим культурным и национальным наследием. Нас всех объединяет одно чувство — принадлежность к России. От всей души желаю вам всегда беречь в сердце гордость за свое Отечество, черпать силы в искренней любви к Родине и с честью нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Идите по жизни уверенно, с высоко поднятой головой!» — сказал Шувалов.