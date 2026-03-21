Воробьев опубликовал список мероприятий в Подмосковье на выходные
Выходные в Подмосковье — отличный шанс сменить обстановку, провести время с близкими и выбраться на прогулку. Об этом в Max написал губернатор Андрей Воробьев.
Мероприятия 22 марта:
• 8:30 — парковый забег «Егорьевск RUN-23» в парке «200 лет Егорьевску»;
• 10:00 — дружеский забег в лесопарке «Городской лес» в Домодедове;
• 12:00 — музыкально-анимационная программа в парке Величко в Химках;
• 12:30 — соревнования по шашкам в парке «Авангард» в Электростали;
• 13:00 — программа «Ремёсла, промыслы и домостроение Древней Руси» в Центральном парке Ногинска;
• с 14:00 — спортивная программа «Птичий переполох», игровая программа «Весну закликаем» и мастер-класс «Жаворонки» в парке «Ривьера» в Можайске;
• с 14:45 — весёлые старты, детская велотрасса, мастер-класс «Мастерим своими руками» и ретро-танцы в Раменском городском парке;
• 16:30 — игровая программа «Сохрани лес» в Центральном парке Победы в Долгопрудном.
Что посмотреть на выставках:
• «Рерих. В поисках “небесного Звенигорода”» в Звенигородском манеже, Одинцовский округ. Экспозиция показывает путь Николая Рериха от ранних работ к философии «небесного Звенигорода» — образа идеального города будущего, основанного на духовном совершенстве.
• «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Выставка построена на сопоставлении творческих методов двух мастеров пейзажа: Левитана — в живописи, Чехова — в литературе.
• «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй» в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Здесь представлено около 300 произведений лаковой миниатюры — от изящных шкатулок до сложных композиций, в которых оживает большая история страны.
