В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья 747 человек

16 февраля 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Расселение аварийного жилого фонда продолжается в Московской области. На прошлой неделе из ветхих домов переехали 747 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.





Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а некоторым выплатили выкупную стоимость жилья.





«Всего за неделю расселили 328 аварийных помещений в Королёве, Пушкинском округе, Коломне и Павловском Посаде общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.