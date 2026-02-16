В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья 747 человек
Расселение аварийного жилого фонда продолжается в Московской области. На прошлой неделе из ветхих домов переехали 747 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а некоторым выплатили выкупную стоимость жилья.
«Всего за неделю расселили 328 аварийных помещений в Королёве, Пушкинском округе, Коломне и Павловском Посаде общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что в регионе продолжают строить дома для переселенцев из аварийного жилья. В частности, на Спортивной улице в Шатуре такую новостройку введут в эксплуатацию уже в этом году. А на улице Южный Посёлок в подольском микрорайоне Климовск завершили постройку дома, квартиры в котором получат 390 переселенцев.