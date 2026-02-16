Участниками турнира по русскому жиму в Подольске стали около 30 спортсменов

16 февраля 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Открытый турнир по русскому жиму состоялся в городском округе Подольск. Участие в соревновании приняли около 30 человек в возрасте от 15 до 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в семи номинациях в разных возрастных и весовых категориях.





«Победителем в младшей возрастной категории среди юношей в жиме штанги весом 40 килограммов стал Кирилл Уганов. В жиме штанги весом 55 килограммов среди мужчин победу одержал Евгений Литвинов, весом 75 килограммов — Арсений Чаивитин, весом 100 килограммов — Николай Смирнов», — говорится в сообщении.