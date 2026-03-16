Биатлонисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России
Три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали представители Московской области на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды Подмосковью принесли Саид Каримулла Халили, Анастасия Халили и Кристина Резцова.
«Саид Каримулла Халили стал лучшим в мужском спринте на десять километров и в мужской гонке преследования, а Анастасия Халили поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам гонки преследования среди женщин», — говорится в сообщении.Кроме того, Анастасия Халили выиграла бронзу в женском спринте на семь с половиной километров, а Кристина Резцова заняла второе место в женской гонке преследования.
Соревнования проходят в Тюмени с 14 по 22 марта.