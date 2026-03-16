На портале госуслуг Подмосковья обновили раздел о цифровой безопасности
Для пользователей портала госуслуг Московской области обновили раздел о цифровой безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Теперь вся информация о кибербезопасности при использовании мессенджеров находится в одном блоке под названием «Безопасность в мессенджерах».
В этом блоке можно узнать, как защитить свой аккаунт в мессенджере, как поступить, если его взломали. Помимо этого, доступна информация об основных мерах защиты в национальном мессенджере MАХ.
В раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» добавили новый пункт – «Актуальные схемы интернет‑мошенничества». Там каждую неделю публикуют разборы самых свежих способов обмана. В разделе также имеется обновлённый дайджест с актуальными инфоповодами о кибербезопасности.
По данным регионального Мингосуправления, с начала 2026 года раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» посетили более 2000 раз. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы» портала госуслуг Московской области. Воспользоваться разделом можно бесплатно, без авторизации.
