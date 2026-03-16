В Мытищах индийские инженеры начали перенимать опыт производства поездов
Трансмашхолдинг реализует программу обмена опытом с международными партнёрами. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Входящий в холдинг завод «Метровагонмаш» в Мытищах посетила делегация из Индии во главе с руководством метрополитена Колкаты. Сотрудники предприятия показали гостым, как создают современные поезда.
«Индийскую делегацию ознакомили с передовыми российскими практиками проектирования подвижного состава, процессами цифровизации и автоматизации производства, системой контроля качества продукции. Гости высоко оценили технологическое оснащение завода и культуру производства», – отметили в пресс-службе.В министерстве добавили, что ранее инженеры из Индии прошли обучение в Корпоративном университете Трансмашхолдинга.
В 2023 году консорциум под управлением ТМХ выиграл тендер на производство и поставку 1920 вагонов поездов дальнего следования для индийских железных дорог. Это стало одним из крупнейших проектов отрасли между двумя странами.