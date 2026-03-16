В Мытищах индийские инженеры начали перенимать опыт производства поездов

16 марта 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Трансмашхолдинг реализует программу обмена опытом с международными партнёрами. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Входящий в холдинг завод «Метровагонмаш» в Мытищах посетила делегация из Индии во главе с руководством метрополитена Колкаты. Сотрудники предприятия показали гостым, как создают современные поезда.

«Индийскую делегацию ознакомили с передовыми российскими практиками проектирования подвижного состава, процессами цифровизации и автоматизации производства, системой контроля качества продукции. Гости высоко оценили технологическое оснащение завода и культуру производства», – отметили в пресс-службе.