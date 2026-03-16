Под Клином заработала новая молочная ферма на 800 коров

16 марта 2026, 09:54

Молочнотоварная ферма на 800 дойных коров «МТФ «Елгозино» открылась в районе деревни Болдыриха округа Клин. В год здесь планируют производить около 9 600 тонн молока. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Инвестиции в проект составили более 3,2 млрд рублей.





«Развитие производства этого направления является одной из наших стратегических задач. Мы сопровождаем такие проекты и предоставляем поддержку в рамках действующих в регионе мер», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных.