Биатлонисты из Подмосковья завоевали ещё три медали Кубка Содружества
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали биатлонисты из Московской области на пятом этапе Кубка Содружества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсмены выиграли в дисциплине «гонка преследования».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Саид Каримулла Халили по итогам забега на 12,5 километра. А серебро и бронзу выиграли Анастасия Халили и Кристина Резцова соответственно в женской гонке на десять километров», — говорится в сообщении.Теперь у подмосковной сборной уже семь наград турнира. Ранее Саид Каримулла Халили победил в мужском спринте, его товарищ по команде Роман Сурнев взял бронзу, а Анастасия Халили и Кристина Резцова заняли первое и второе места в женском спринте.