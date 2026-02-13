«Легенды хоккея» сыграют с командой Павловского Посада 14 февраля

13 февраля 2026, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Очередной матч в рамках областной программы «Выходи во двор» состоится в субботу, 14 февраля. В этот раз команда «Легенды хоккея» встретится со спортсменами-любителями из Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Игру проведут на катке стадиона «Заречье».





«За команду звёзд сыграют такие прославленные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и другие. Участниками мероприятия станут также актёры Валерия Кожевникова и Роман Толкарев», — говорится в сообщении.