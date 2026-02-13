Достижения.рф

В турнире по бильярду в Серебряных Прудах приняли участие 12 команд

Командное первенство округа Серебряные Пруды по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида» проходило с 21 января по 11 февраля. В соревнованиях приняли участие 12 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Матчи проводились на базе физкультурно-оздоровительного комплекса им. С.А. Фирсова.

«В результате напряжённой борьбы победу на турнире одержала команда «Альфа», за которую выступали Николай Аношкин и Юрий Начаров, второе место заняла команда «Дружба» в составе Сергея Пака и Геннадия Агашкина, а бронзу завоевали Валентин Фомичёв и Сергей Ерохин из команды «Спорт», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам первенства вручили кубки, медали, памятные призы и дипломы.
Лев Каштанов

