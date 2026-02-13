В Подольске установили башенный кран на стройплощадке будущей новой школы

13 февраля 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске продолжают строительство новой школы для 550 учеников — объект возводят на улице Ватутина. На площадке завершили подготовительные работы, подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты и установил первый башенный кран для выполнения монолитных работ. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.





Новый школьный корпус строят по госпрограмме Москоской области за счёт бюджетных средств. Сейчас на объекте задействованы 25 специалистов и пять единиц строительной техники. Установка быстровозводимого башенного крана позволит ускорить выполнение ключевых этапов строительства и обеспечить стабильный темп работ.



Проектом предусмотрены современные образовательные пространства:

универсальные и спецкабинеты;

ИТ-полигон;

спортзал;

актовый зал для мероприятий;

медиатека;

зоны отдыха для учеников;

столовая с пищеблоком полного цикла.