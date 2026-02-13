Достижения.рф

В Подольске установили башенный кран на стройплощадке будущей новой школы

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске продолжают строительство новой школы для 550 учеников — объект возводят на улице Ватутина. На площадке завершили подготовительные работы, подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты и установил первый башенный кран для выполнения монолитных работ. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.



Новый школьный корпус строят по госпрограмме Москоской области за счёт бюджетных средств. Сейчас на объекте задействованы 25 специалистов и пять единиц строительной техники. Установка быстровозводимого башенного крана позволит ускорить выполнение ключевых этапов строительства и обеспечить стабильный темп работ.

Проектом предусмотрены современные образовательные пространства:

  • универсальные и спецкабинеты;
  • ИТ-полигон;
  • спортзал;
  • актовый зал для мероприятий;
  • медиатека;
  • зоны отдыха для учеников;
  • столовая с пищеблоком полного цикла.
Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Прилегающую территорию благоустроят — здесь разместят спортивное ядро и детские игровые площадки.

Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируют в 2028 году. Новая школа станет важным соцобъектом для жителей Подольска и поможет обеспечить дополнительные учебные места в округе.
