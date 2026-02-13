В Подольске установили башенный кран на стройплощадке будущей новой школы
В Подольске продолжают строительство новой школы для 550 учеников — объект возводят на улице Ватутина. На площадке завершили подготовительные работы, подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты и установил первый башенный кран для выполнения монолитных работ. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
Новый школьный корпус строят по госпрограмме Москоской области за счёт бюджетных средств. Сейчас на объекте задействованы 25 специалистов и пять единиц строительной техники. Установка быстровозводимого башенного крана позволит ускорить выполнение ключевых этапов строительства и обеспечить стабильный темп работ.
Проектом предусмотрены современные образовательные пространства:
- универсальные и спецкабинеты;
- ИТ-полигон;
- спортзал;
- актовый зал для мероприятий;
- медиатека;
- зоны отдыха для учеников;
- столовая с пищеблоком полного цикла.
Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируют в 2028 году. Новая школа станет важным соцобъектом для жителей Подольска и поможет обеспечить дополнительные учебные места в округе.