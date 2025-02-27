Биатлонистка Федченко из Подмосковья победила на юниорском первенстве России

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на первенстве России по биатлону среди юниоров, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Наталия Федченко поднялась по итогам индивидуальной гонки на 12,5 км. Дистанцию она преодолела за 39 минут 11,7 секунд, совершив один промах на последнем огневом рубеже. Второе место в этой дисциплине заняла биатлонистка из Свердловской области, а бронзовую медаль выиграла представительница Тюмени», — говорится в сообщении.Первенство России по биатлону среди спортсменов в возрасте 21-23 года в Тюмени с 27 февраля по 3 марта. Участие в турнире принимают более 100 спортсменов из разных регионов страны.
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