Гандбольная команда «Чеховские медведи» вышла в «Финал четырёх» Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» выиграли у команды «ВиктОр» из Ставрополя, благодаря чему прошли в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ответный матч с командой «ВиктОр» проходил в Ставрополе и завершился со счётом 26:32 (10:17) в пользу «Чеховских медведей». Ранее подмосковная команда одержала победу над ставропольскими противниками 19 февраля на своей домашней арене — во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове», — говорится в сообщении.В «Финал четырёх» Кубка России, помимо «Чеховских медведей», вышли также петербургский «Зенит», столичная команда ЦСКА и краснодарский СКИФ. Даты и места проведения полуфинальных встреч и финала будут определены позднее.
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