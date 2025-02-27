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Гандбольная команда «Чеховские медведи» вышла в «Финал четырёх» Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» выиграли у команды «ВиктОр» из Ставрополя, благодаря чему прошли в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ответный матч с командой «ВиктОр» проходил в Ставрополе и завершился со счётом 26:32 (10:17) в пользу «Чеховских медведей». Ранее подмосковная команда одержала победу над ставропольскими противниками 19 февраля на своей домашней арене — во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове», — говорится в сообщении.
В «Финал четырёх» Кубка России, помимо «Чеховских медведей», вышли также петербургский «Зенит», столичная команда ЦСКА и краснодарский СКИФ. Даты и места проведения полуфинальных встреч и финала будут определены позднее.

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#чеховские медведи
#спорт
#минспорта мо
#кубок россии
В ЖК «Одинцово-1» строят детсад на 60 мест за счёт инвестора
27 февраля 2025, 10:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, строит в составе жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском округе компания «ПИК», работы ведутся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В здании детского сада предусмотрены помещения для групп воспитанников в возрасте от трёх до семи лет, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории проведут озеленение и установят игровые площадки и теневые навесы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ЖК «Одинцово-1» уже открыто четыре детских сада — один на 350 мест и три — на 60, а также две школы на 1160 мест каждая. В проект входят ещё четыре детсада и поликлиника.

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Шатурские школьницы завоевали награды областного художественного конкурса
27 февраля 2025, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Воспитанницы шатурской Детской школы искусств им. Н.Н. Калинина Надежда Королёва и Дарья Ионова вошли в число победителей и призёров областной выставки-конкурса «Моё родное Подмосковье. По святым местам», которая проводилась в Химках, сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.
«Надежда Королёва получила гран-при за рисунок «К Рождественской вечерней службе». А Дарья Ионова стала лауреатом третьей степени за представленную на конкурс работу в рождественской тематике», — говорится в сообщении.
Наставником Надежды Королёвой является педагог шатурской школы искусств Татьяна Ефимова, а Дарьи Ионовой — Елена Мастерова.

Всего в экспозицию выставки-конкурса «Мое родное Подмосковье. По святым местам» вошло свыше ста работ юных художников из 20 подмосковных городов.

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#культура
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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 февраля достигла пяти баллов
27 февраля 2025, 09:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 27 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Пробки в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 965 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится в марте
27 февраля 2025, 09:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных проездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится в марте из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы по модернизации инфраструктуры будут проводиться на участке между станциями Люберцы и Быково, а также на станциях Зеленоград-Крюково и Ховрино, в связи с чем у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а также увеличатся интервалы между поездами», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут найти на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или в мобильной приложении ЦППК.

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#мцд-3
#казанское направление
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В Пушкине задержали по горячим следам мигранта с 13 краденными телефонами
27 февраля 2025, 09:24

Фото: пресс-служба МТДИ МО

22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья попался на краже мобильных телефонов со склада в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник магнитным ключом открыл склад на улице Пушкинское Поле, нашёл стеллаж с дорогими мобильными телефонами и начал складывать их в карманы куртки. Однако служба охраны через камеры видеонаблюдения заметила постороннего и вызвала полицию», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника и обнаружили у него 13 похищенных мобильных телефонов на общую сумму около 2 млн рублей. Похититель рассказал, что магнитный ключ от склада ему дал его знакомый, который раньше там работал.

Против задержанного завели уголовное ело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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