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Мамаев оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России

Мамаев считает, что у «Краснодара» заслуженные шансы на чемпионство
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Краснодарские «быки» заслуживают быть чемпионами, считает бывший игрок команды Павел Мамаев. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru. Сам Мамаев играл за «Краснодар» в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.
«Избавился ли «Краснодар» от комплекса решающих матчей? В данный момент тяжело сказать, насколько что-то поменялось. Это не только «Краснодара» касается. Сейчас можно разные эпитеты любой из команд давать, но кто насколько поменялся, стал лучше или хуже — все, скорее всего, будет понятно, когда закончится чемпионат. Конечно, город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому...» — сказал собеседник.

Мамаев провел за «Краснодар» 146 игр. В его послужном списке за южный клуб 35 мячей с 30-ю результативными передачами. Полузащитник также был в рядах «Химок», «Торпедо», «Ростова» и «Армейцев».

Ранее эксперт спрогнозировал ход второй части чемпионата.

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«Едем только за победой»: Экс-форвард «Динамо» Колыванов поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»
Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов: Команде по силам обыграть «Ростов»
26 февраля 2025, 16:15

Игорь Колыванов (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

В первом после зимней паузы матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги по футболу московское «Динамо» встретится на выезде в «Ростовом». Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился заслуженный тренер России, бывший нападающий «бело-голубых» Игорь Колыванов.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что его коллега Валерий Карпин, накануне покинувший клуб из Ростова-на-Дону, всегда умел зарядить команду эмоциями, придать её какой-то дополнительный импульс. Однако сменивший его на посту Джонатан Альба сможет справиться с этой задачей не хуже, так как он работал в тренерском штабе Карпина с 2018 года и знает, как ею управлять, подчеркнул Колыванов.

«Что касается «Динамо», то команда входит во вторую часть сезона на четвертом месте, то есть, у нее есть шансы побороться за чемпионство, как минимум – за первую тройку. Так что надо догонять конкурентов, поэтому в Ростов-на-Дону динамовцы однозначно поедут за победой», — сказал тренер, сделавший юношескую сборную России чемпионом Европы в 2006 году.

Он также отметил возможную интригу, если против своей бывшей команды сыграет носивший капитанскую повязку и в сборной России Данил Глебов. Футболист перешёл в «Динамо» во время только что закрывшегося трансферного окна.

«Если Глебов попадёт в состав, на это, конечно, будет интересно посмотреть», — сказал Колыванов.

Специалист отметил, что «Ростов» имеет свой собственный стиль, всегда играет «от себя» и никого не боится. Противостоять такой команде непросто, но заключительный отрезок чемпионата насчитывает всего 12 матчей. На такой короткой дистанции, чтобы рассчитывать на высокие места, необходимо играть на победу в каждом матче и не допускать осечек, заключил Игорь Колыванов.

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«Лидеры останутся те же»: Экс-футболист Сенников дал прогноз на вторую часть чемпионата
Экс-игрок сборной России Сенников: Топ-6 на финише чемпионата РПЛ не изменится
26 февраля 2025, 15:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Уже послезавтра, 28 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат Российской премьер-лиги. Свой прогноз на вторую часть турнира дал бывший защитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Сенников.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он отметил, что зимний перерыв в чемпионате и трансферные операции никак не повлияли на шансы ЦСКА выиграть премьер-лигу. Спортсмен считает, что группа лидеров, а именно шестёрка, которую как раз замыкает армейский клуб, не претерпит никаких изменений до конца чемпионата, перестановки возможны только внутри этой группы, где команды, конечно, будут стремиться подняться повыше.

«"Зенит" и "Краснодар" сильнее остальных команд, но "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" находятся в равных условиях. Сегодня это одинаковые по силам команды. Они могут как выстрелить, так и сыграть средне и даже проиграть аутсайдерам», — сказал Дмитрий Сенников.

До конца чемпионата всем командам осталось провести по 12 игр. Во главе турнирной таблицы идёт «Краснодар» с 39 очками, опережая по дополнительным показателям «Зенит», набравший столько же баллов. У идущего на третьем месте «Спартака» на два очка меньше. Четвёртыми-пятыми идут «Динамо» и «Локомотив», имеющие в своём активе по 35 очков. Замыкает шестёрку сильнейших, о которой говорил Сенников, ЦСКА (31 очко). Идущий седьмым «Ростов» армейцы опережают сразу на пять очков.

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«Получит паспорт РФ»: Агент Сафонов оценил переход Зделара в «Зенит» и трансферную кампанию клуба
Футбольный агент Сафонов прокомментировал трансферную кампанию «Зенита»
26 февраля 2025, 14:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В зимнее трансферное окно питерский «Зенит» не отличался такой бурной активностью, как его конкуренты из «Спартака». Тем не менее, команду с берегов Невы пополнили перешедший «на флажке» из ЦСКА серб Саша Зделар и бывший атакующий полузащитник бразильского «Ботафого» Луис Энрике.
Эти приобретения и в целом трансферную политику клуба из Санкт-Петербурга оценил известный футбольный агент Алексей Сафонов. В беседе с порталом Metaratings.ru он отметил, что в нынешнюю зимнюю паузу «Зенит» не только покупал футболистов, но и продавал. Например, команду покинул автор «золотого» гола прошлого чемпионата бразилец Артур. Он стал частью сделки с «Ботафого» по переходу Луиса Энрике. Кроме того, в клуб «Аль-Садд» из Катара, судя по всему, за хорошие деньги, был продан ещё один бразилец Клаудиньо.

«Думаю, что серб вскоре получит в Питере российский паспорт, чтобы не считаться легионером», — сказал эксперт, отвечая на вопрос, зачем Зделар нужен «Зениту».

Он отметил, что 29-летний футболист — крепкий и надёжный футболист, способный зацементировать середину поля. Даже если он не будет выходить в старте, то как игрок ротации вполне может пригодиться питерскому клубу. Тем более, что всё яснее просматривается перспектива возвращения российских команд на международную арену, а тогда, чтобы рассчитывать на какие-то результаты, просто необходимо иметь по два качественных игрока на каждую позицию, подчеркнул специалист.

«Что касается того, что «Зенит» никого не приобрёл вместо ушедшего Клаудиньо, то им этого и не нужно. — считает Сафонов. — Бразилец — отличный игрок, но способен хорошо играть только тогда, когда он в настроении. Наш Глушенков более стабилен, практически не уступает Клаудиньо в технике, а в работоспособности — явно превосходит. Так что он вполне способен заменить бразильского олимпийского чемпиона.

О Луисе Энрике агент высказался осторожно. Бразильский полузащитник произвёл хорошее впечатление на сборах, но регулярный чемпионат — это совсем другое. Игроку ещё предстоит пройти адаптацию, заключил Сафонов.

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#чемпионат
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«Никто не заставлял покупать Гарсию»: Футбольный агент Сафонов оценил трансферную кампанию «Спартака»
Футбольный агент Сафонов оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»
26 февраля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/Andreyuu

Во время зимней паузы столичный «Спартак» проявлял заметную активность на трансферном рынке. Одно из главных приобретений — нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию — прокомментировал известный футбольный агент Алексей Сафонов.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru он отметил, что не удивлён такой бурной деятельностью скаутской службы и спортивной дирекции столичного клуба. «Спартак» явно ставит перед собой высокие цели, а деньги на покупку футболистов у ЛУКОЙЛа есть, подчеркнул специалист.

Ливый Гарсия стал игроком столичного клуба в начале февраля нынешнего года. Его трансфер стал рекордным в истории «Спартака» — за бывшего игрока клуба АЕК из Афин заплатили около 20 миллионов евро.

«Спартак» явно хочет ввязаться в борьбу за золотые медали. Честно говоря, ожидал от них чего-то подобного, потому что у ЛУКОЙЛа деньги есть. Вот если бы, скажем, «Крылья Советов» столько игроков купили, я бы удивился», — сказал Сафонов.

Он отметил также, что новичкам, в том числе Гарсии и аргентинцу Пабло Солари, потребуется время на то, чтобы притереться к партнёрам по команде, освоиться в новом коллективе. Что касается рекордных затрат на приобретение Ливая, то оправданы ли они, покажет только игра, считает футбольный агент.

Переплатили за Гарсию или нет — сложный вопрос. Фернандо и Веллитон, например, стоили заметно дешевле, но при их покупке «Спартак» попал в точку. Игроки стали чуть ли не легендами клуба. В своё время лучшим приобретением «Спартака» был Алекс, болельщики до сих пор вспоминают его. Можно вспомнить хорватского вратаря Стипе Плетикосу, который за копейки перешёл и оставил яркий след в клубе. Футболист стоит ровно столько, сколько заплатили за него. Гарсию никто не заставлял покупать», — справедливо заметил эксперт.

По его мнению, если «Спартак» с такими приобретениями и затратами на них финиширует в чемпионате вне призовой тройки, это однозначно будет провалом. Однако Сафонов считает, что этого не произойдёт. Руководство клуба явно нацелено на большие задачи, а команда под руководством нового главного тренера серба Деяна Станковича явно готова их решать. Об этом говорят хотя бы шесть побед подряд, которыми «Спартак» завершил отрезок чемпионата перед зимней паузой, заключил специалист.

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«Только борьба за "золото"»: Экс-защитник сборной России Сенников рассказал о максимализме Черчесова
Экс-защитник сборной России Сенников: Черчесов не пойдёт в команду-середняк
26 февраля 2025, 13:21

Станислав Черчесов (Фото: kremlin.ru)

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал на тему дальнейших тренерских перспектив Станислава Черчесова, уволенного с поста наставника национальной команды Казахстана. Он считает, что в России специалиста устроит только предложение от клуба, борющегося за первое место.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист отметил, что Черчесов с его опытом, знаниями и харизмой по-прежнему востребован и привлекателен в качестве главного тренера для российских клубов, несмотря на фактический провал в Казахстане.

«Нужно понимать, что Станислав Саламович, зная его максимализм, просто не пойдет в команду, которая не будет бороться за «золото» в РПЛ. Он не тот, кто примет любое предложение. Пока в наших топ-клубах нет вакантных мест, поэтому он остается без работы», — сказал Сенников.

По мнению бывшего «железнодорожника», такие места могут появиться в командах, борющихся за выживание в премьер-лиге, но Черчесов в такие клубы просто не пойдёт, даже в качестве «спасителя». Места в ведущих клубах страны могут появиться только по окончании чемпионата, ведь межсезонье — это пора не только массовых переходов игроков, но и кадровых перестановок. Остаётся просто немного подождать, заключил Дмитрий Сенников.

В январе 2025 года известный российский тренер был отправлен в отставку новым руководством федерации футбола Казахстана. При Черчесове сборная этой страны проиграла пять из шести проведённых матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:15.

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