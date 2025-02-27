Мамаев оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России

Фото: istockphoto/FotografieLink
Краснодарские «быки» заслуживают быть чемпионами, считает бывший игрок команды Павел Мамаев. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru. Сам Мамаев играл за «Краснодар» в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.
«Избавился ли «Краснодар» от комплекса решающих матчей? В данный момент тяжело сказать, насколько что-то поменялось. Это не только «Краснодара» касается. Сейчас можно разные эпитеты любой из команд давать, но кто насколько поменялся, стал лучше или хуже — все, скорее всего, будет понятно, когда закончится чемпионат. Конечно, город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому...» — сказал собеседник.
Мамаев провел за «Краснодар» 146 игр. В его послужном списке за южный клуб 35 мячей с 30-ю результативными передачами. Полузащитник также был в рядах «Химок», «Торпедо», «Ростова» и «Армейцев».
Ранее эксперт спрогнозировал ход второй части чемпионата.
Читайте также:
«Получит паспорт РФ»: Агент Сафонов оценил переход Зделара в «Зенит» и трансферную кампанию клуба
«Никто не заставлял покупать Гарсию»: Футбольный агент Сафонов оценил трансферную кампанию «Спартака»
«Задач нет, а деньги платят»: Экс-футболист Сенников объяснил желание Абаскаля возглавить сборную России
Никита Кротов