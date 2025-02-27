Мамаев оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России

Краснодарские «быки» заслуживают быть чемпионами, считает бывший игрок команды Павел Мамаев. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru. Сам Мамаев играл за «Краснодар» в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.