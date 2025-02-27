Мамаев назвал одного из сильнейших игроков РПЛ

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Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев считает бомбардира петербургского «Зенита» Максима Глушенкова одним из сильнейших игроков Российской Премьер-Лиги. Своим мнением собеседник поделился с Metaratings.ru.
«За чемпионатом России сейчас не прям, что сильно слежу, времени не всегда хватает, но я, по-моему, даже Феде Смолову отмечал в интервью, что мне очень импонирует Глушенков из «Зенита». Я считаю, что это, наверное, один из сильнейших игроков сейчас в нашем чемпионате», — прокомментировал Мамаев.Перед этим Мамаев высказался о шансах «быков» из Краснодара победить в чемпионате России. Полузащитник выступал за южный клуб с 2014 по 2019 год.
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