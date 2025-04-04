Биатлонистка Халили из Подмосковья завоевала медаль Кубка Содружества

Анастасия Халили (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсменка из Московской области Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Анастасия Халили поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогу спринтерской гонке среди женщин. Дистанцию в 7,5 км с тремя штрафными ругами на трёх огневых рубежах она преодолела за 25 минут 0,3 секунды. Победу в гонке одержала представительница Республики Беларусь Динара Смольская, опередив Халили на 15 секунд. А третье место заняла ещё одна белорусская биатлонистка Анна Сола», — говорится в сообщении.Всего в спринтерской гонке приняли участие 24 спортсменки.
Финальный этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Мурманске с 4 по 6 апреля.
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