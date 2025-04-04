Подмосковные стрелки завоевали десять медалей всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной принесла команда юниоров до 19 лет в составе Тимофея Алейникова, Ивана Колесника и Степана Ермолаева в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м», а также Анастасия Сорокина в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевала команда в составе Вадима Комарова, Ивана Крыльцова и Андрея Орлова за стрельбу из пневматического пистолета, а также Тимофей Алейиков сразу в двух дисциплинах: «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения» и «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя».
На счету Тимофея Алейникова также есть одна бронзовая награда: в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа». Кроме того, бронзу выиграла команда в составе Анастасии Сорокиной, Марьяны Романовой и Надежды Козловой в упражнении «винтовка пневматическая 10 м», дуэт Марьяны Романовой и Ивана Колесника в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная», Анастасия Сорокина за упражнение «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20)» и Вадим Комаров за дисциплину «пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов».
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